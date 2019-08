Trotz Lehrermangel: alle Stellen im Kanton Bern besetzt

Keine Selbstverständlichkeit, in Zeiten des Lehrermangels. Dies gelang unter anderem dank der Aufstockung von Pensen und dem Einsatz von 36 Studierenden. Der Lehrermangel dürfte sich wohl so rasch nicht entschärfen, denn auch im neuen Schuljahr sind die Schülerzahlen angestiegen. Rund 106'000 Schülerinnen und Schüler werden ab kommender Woche die Schulbänke drücken. Die Geburtenzahlen im Kanton Bern sind in den letzten Jahren ebenfalls gestiegen.