Trotz Flugboom in Bedrängnis

Neben dem Belpmoos gibt es in der Schweiz noch zehn weitere Regionalflugplätze – beispielsweise Lugano, Sitten und Grenchen. Sie haben ähnliche Sorgen wie die Berner: hohe Kosten, starke Konkurrenz und nur wenige Flugbewegungen.

Zwar boomt die Fliegerei in der Schweiz. Hier ein verlängertes Wochenende in Berlin, da Sommerferien in der Türkei: Trotz Klimadebatte reisen wir immer öfter mit dem Flugzeug. Eine Studie im Auftrag des Bundesamts für Zivilluftfahrt (Bazl) aus dem Jahr 2015 geht davon aus, dass die Zahl der Passagiere auf Linien- und Charterflügen in der Schweiz bis 2030 insgesamt auf 78 Millionen steigen wird – ein Plus von über 70 Prozent gegenüber 2013.