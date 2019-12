Trotz Erfolg: Berner Radquer-Rennen steht vor dem Aus

Trotzdem droht dem Radquer-Anlass nun das Aus. Klar ist bereits jetzt, dass es nächstes Jahr kein Weltcup-Rennen mehr geben wird in Bern. Grund dafür sind vor allem vom Radweltverband beschlossene Reformen der Weltcup-Serie. Neuerdings organisiert eine zentrale Organisation aus Belgien statt wie bisher 9 gleich 16 Austragungen. Das hätte für die Berner Organisatoren Mehrkosten von rund 50'000 Franken zur Folge. «Das können wir auf einen Schlag nicht stemmen», sagt Christian Rocha, OK-Präsident der Berner Rennorganisation.

Stadt hätte mitgemacht

Für Rocha ist das aus mehreren Gründen ärgerlich. Er wurde, statt wie angekündigt im Juli, erst am 6. November vom Verband über die neuen Bedingungen informiert. Nur einen Monat später, am 6. Dezember hätte er für Bern eine Bewerbung einreichen sollen. In dieser kurzen Frist sei es erst recht nicht möglich, auf derart geänderte Bedingungen zu reagieren, so Rocha. «Die Art, wie die Reform aufgegleist wurde, und auch die Kommunikation den Veranstaltern gegenüber sind eines Weltverbands unwürdig.»

Für eine weitere Austragung in Bern hätte Rocha bereits viele wichtige Partner im Boot gehabt. Eine Sitzung mit Bern Welcome, der kantonalen Standortförderung, dem städtischen Polizeiinspektorat und Sicherheitsdirektor Reto Nause wäre aufgegleist gewesen. Alle würden, so Rocha, einen weiteren Rennanlass unterstützen.

Organisatoren wollen ein Ersatzrennen

Trotz der Enttäuschung über das Ende der Weltcuprennen in Bern sagt Rocha: «Wir wollen, dass der Anlass nicht stirbt.» Die Organisatoren versuchen nun, dennoch ein Berner Radquer-Rennen zu organisieren. Bis im Februar sollte klar sein, ob und welche Lösung die Organisatoren gefunden haben.