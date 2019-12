Bus-Ausfälle und mehr als 40 Unfälle wegen Schneefalls

In der Stadt Bern sorgt der Verkehr zudem für Ausfälle und Probleme im ÖV. So waren am Freitagmorgen verschiedene Linien mit Verspätung unterwegs, einzelne Kurse fielen gleich ganz aus, wie Bernmobil ebenfalls auf Twitter mitteilte.

Auf der Linie 17 fällt infolge schlechten Strassenzustandes der Kurs um 08:29 Uhr ab Bern Bahnhof Richtung Köniz Weiermatt aus. Die nächste Abfahrt erfolgt um 08:37 Uhr. — BERNMOBIL (@BERNMOBIL) December 13, 2019

Im Verlauf des Tages dürfte die Schneefallgrenze laut Meteoschweiz auf 600 Meter ansteigen und die weissen Flocken nach und nach durch Tropfen ersetzt werden. Schlecht siehts auch für Fans von weisser Weihnacht aus: In den nächsten Wochen erwartet Meteoschweiz deutlich mildere Temperaturen als heute.