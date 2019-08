Traditionsberuf auf steinigem Weg

Ein grosser Riss klafft im Stein über die ganze Länge eines Kellerfensters im Berner Käfiggässchen beim Bundesplatz. In der Berner Altstadt ist das oft ein Fall für den Steinmetz. Für Michael Egli zum Beispiel. «Hier ist hinter dem Stein wohl Eisen gerostet», diagnostiziert er nach einem kurzen Blick. Der 25-jährige Berner ist amtierender Europameister in seinem Beruf. So kann Egli auch kaum fünf Meter gehen, ohne noch zu erledigende oder bereits getane Arbeiten von sich oder seinen Berufsleuten zu entdecken.