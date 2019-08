Tourismusmagnet oder Landschaftskiller?

«Hui, da mues me de dr Gring ewägg ha!» So scherzt einer der älteren Herren aus der Besuchergruppe, der sich der «Bund» für seinen Besuch auf dem Mont Soleil angeschlossen hat: Pünktlich zum Rendez-vous der ehemaligen Bieler Gymnasiasten mit der Windturbine beginnt sich der Rotor in der aufkommenden Brise zu drehen. Gefahr besteht natürlich keine, die riesigen Rotorblätter sirren weit über unseren Köpfen durch den Himmel. Gefährlich werden kann die Turbine nur im Winter, wenn von oben Eisschlag droht, wie die Führerin erklärt.