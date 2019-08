Tourismus ohne Dichtestress

Zum Spielen lädt das Wetter nicht gerade ein. Es regnet in Strömen in Langnau. Dabei wollte Gaby Kaufmann uns das von ihr entwickelte Konzept «Spiel dich durch Langnau» zeigen. An 20 Posten, verteilt über den ganzen Ortskern, hat Kaufmann Spiele installiert – teils Eigenkreationen, teils Klassiker wie Memory. Für 15 Franken kann man sich am Bahnschalter die nötigen Spielutensilien ausleihen. Das Angebot löse zwar keinen Massentourismus aus, hält Kaufmann fest. «Aber pro Jahr spielen sich etwa 1'000 Personen durch Langnau – Tendenz steigend.» Auch in Burgdorf und bald in einer dritten Ortschaft lädt Kaufmanns Idee zum Spielen ein.