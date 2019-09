Töfffahrer stirbt nach Unfall mit Postauto

Ein Motorradfahrer ist am Samstagnachmittag in Unterseen BE mit einem Postauto kollidiert. Er starb noch vor Ort.

Der Motorradfahrer war gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Bern vom Sonntag von Interlaken in Richtung Beatenberg unterwegs. Er fuhr auf der Scheidgasse, während ein Postauto auf der Gartenstrasse in Richtung Scheidgasse unterwegs war. Im Bereich der Verzweigung kollidierten die beiden Fahrzeuge.