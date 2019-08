Tödlicher Sturz auf Bergtour

Am Sonntagnachmittag kam es in Kandersteg zu einem schweren Bergunfall. Dies schreibt die Kantonspolizei Bern in einer Mitteilung. Gemäss aktuellen Erkenntnissen befanden sich zwei Frauen in der Region Bire auf dem Abstieg nach einer Bergtour, als eine von ihnen auf dem Rückweg im steilen Gelände zu Fall kam und den felsigen Hang hinunterstürzte.