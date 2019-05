Tierheim Eymatt kann nach 12 Jahren gebaut werden

Mit dem Bau des Tierheims soll im kommenden Frühjahr begonnen werden. Der Berner Tierschutz verspricht, gemeinsam mit den Beschwerdeführenden zu überprüfen, ob überhaupt Hundegebell störend hörbar ist. Wenn nicht, dürfen die Hunde werktags von 07:00 bis 20:00 Uhr draussen sein. Andernfalls dürften sie dies von 08:00 bis 19:00. Die Bestrebungen für ein neues Tierheim in Bern haben eine lange Vorgeschichte. Das heutige Heim in Oberbottigen platzt längst aus allen Nähten. Ein erster Anlauf für ein Tierheim in der Eymatt scheiterte 2006 am Widerstand von Anwohnern.

Die Stadt Bern ging darauf über die Bücher. Schliesslich präsentierte sie eine Überbauungsordnung mit Zonenplanänderung, die im vergangenen März vom Stimmvolk deutlich gutgeheissen wurde. 81 Prozent legten ein Ja in die Urne.