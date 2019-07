Tiefer Graben, keine Brücke

Welche Rolle Wirtschaftsthemen in der linken Lokalpolitik spielen, lässt sich anhand der Internet-Auftritte der Parteien ablesen. Auf der Homepage der SP Stadt Bern beispielsweise sind die Sonnenplätze nicht von klassischen Wirtschaftsbegehren belegt. Gleichberechtigung, Vaterschaftsurlaub und Prämienentlastung stehen im Scheinwerferlicht. Wirtschaftsrelevantes ist dann aber doch noch zu finden. In einem ausführlichen Positionspapier nimmt die Partei auf 13 Seiten Stellung zu ihrer ökonomischen Ausrichtung. Das Papier ist jedoch bereits etwas in die Jahre gekommen. Seine Veröffentlichung ist auf 2009 datiert und bezieht sich auf einen Zeitraum bis 2015. Eine überarbeitete Version ist nicht zu finden.

Auf dem Onlineauftritt der Grünen wird vornehmlich Klimapolitik betrieben. Dies dafür in ausführlicher Tiefe. Wirtschaftsthemen sind eher selten und nur in Nebensätzen erwähnt. So wird zum Beispiel in einem Positionspapier zur ökologischen und sozialen Stadtentwicklung die Stadt dazu angehalten, preisgünstigen Gewerberaum zu schützen. Auch bei den restlichen Linksparteien wird Wirtschaftspolitk tendenziell auf die hinteren Plätze der Prioritätenliste verwiesen. Daher ist es wenig überraschend, wenn sich die linksgeprägte Stadt und das Gewerbe immer wie mehr entfremden.

Es ist wenig überraschend, wenn sich Stadt und das Gewerbe immer mehr entfremden.

Genau um eine solche Spaltung zu verhindern, wurde einst ein Gremium geschaffen, das Wirtschaft und Politik näher zusammenbringen sollte. Nachdem am 1. Januar 1968 die Stadtberner Wirtschaftsdirektion geschaffen worden war, entwuchs aus ihr vier Monate später die Wirtschaftskommission. Diese bestand aus 15 Vertretern von lokalen Wirtschaftsorgansiationen sowie aus sechs Chefbeamten der Stadtverwaltung. Die Kommission sollte der Planungs- und Wirtschaftsdirektion konsultativ zur Seite stehen.

Doch über die weitere Geschichte der Wirtschaftskommission ist kaum etwas zu erfahren. Ihr letztes Lebenszeichen liegt bereits Dekaden zurück. Die letzte und gleichzeitig einzige mediale Erwähnung dieser ominösen Kommission fand am 25. Mai 1996 statt. In einer Kurzmeldung drückte sie ihre Besorgung über die «eindeutigen Verschärfungen» auf dem Lehrstellenmarkt aus. Sie rief Lehrstellensuchende dazu auf, ihre Suche nicht nur auf «sogenannte Modeberufe» zu beschränken.

Ein Eingreifen der verschollenen Kommission, um die aktuellen Wogen zu glätten, ist jedoch ausgeschlossen. Auf Anfrage beim Informationsdienst der Stadt Bern heisst es, das es die Kommission schon lange nicht mehr gibt. Auflösungsgrund und Datum waren auf die Schnelle nicht auszumachen.