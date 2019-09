Thorberg hat neuen Direktor

Im Gefängnis Thorberg wird die Chefstelle beinahe öfters gewechselt als bei einem erfolglosen Fussballverein. Bereits zum dritten Mal wurde am Donnerstagmorgen die Leitung der Justizvollzugsanstalt in Krauchthal in diesem Jahrzehnt vergeben. Den Zuschlag erhalten hat Hans-Rudolf Schwarz, aktueller Direktor der Justizvollzuganstalt Witzwil.