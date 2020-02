Thomas Iten kandidiert erneut

Thomas Iten will Gemeindepräsident von Ostermundigen bleiben. Er tritt im Herbst zur Wiederwahl an, wie er am Dienstag mitteilte.

Der parteilose Politiker ist seit gut sieben Jahren im Amt. «Meine Motivation ist ungebrochen gross», erklärte Iten in einem Communiqué. Er wolle weiterhin «Brückenbauer» zwischen Bevölkerung, Politik, Gewerbe und Vereinen sein.

Weiter will er sich in der gemeindeübergreifenden Zusammenarbeit engagieren. Dazu zählt Iten auch die möglichen Fusionsverhandlungen mit der Stadt Bern und allfälligen weiteren Gemeinden. Zudem stünden auch die räumliche Entwicklungsstrategie, das Tramprojekt Bern-Ostermundigen oder die Finanzstrategie 2030 auf seiner Liste.