Thomas Fuchs will für die SVP in den Gemeinderat

Einstimmig hat die Parteileitung der SVP am Mittwochabend Thomas Fuchs als Gemeinderatskandidaten bestimmt. «Es gibt keinen besseren Kandidaten», sagte SVP-Statdtrat und Nationalrat Erich Hess am Donnerstagmorgen vor den Medien. «Ziel ist es, die rot-grüne Dominanz in der Berner Exekutive zu brechen», sagte Fuchs an der Medienkonferenz zu seiner Kandidatur. «Wir brauchen eine Regierung die auch Anliegen von Bürgerlichen aufnimmt», sagte er weiter. Deshalb habe er sich entschieden, zu kandidieren.