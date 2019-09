So bremst Bern Autos aus

Bei der Verkehrsberuhigung gibt die rot-grüne Stadtregierung Gas: So will sie bis nächstes Jahr auf über zwanzig neuen Strassenabschnitten Tempo 30 einführen. Bereits jetzt sind in der Stadt Bern knapp zwei Drittel des Strassennetzes – ohne Autobahnen – verkehrsberuhigt. Dies mit dem Ziel, den Verkehr in der Stadt sicherer, leiser und nachhaltiger zu machen. Auch die Begegnungszonen mit Tempo 20 werden laufend aufgestockt.