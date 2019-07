Telenotfallmedizin: TCS sponsert neue Professur an der Uni Bern

Die Assistenzprofessur für Telenotfall-Medizin wird am Universitären Notfallzentrum (UNZ) am Inselspital angesiedelt, wie Uni und TCS am Montag gemeinsam mitteilten. Sie ist auf vier Jahre angelegt und wird jährlich mit 115'000 Franken unterstützt. Die Stiftungsprofessur wird national und international ausgeschrieben. Die Besetzung soll Anfang kommenden Jahres erfolgen.