Teilerfolg für Pro Velo Bern vor Gericht

Die Frage, wie die Schienen verlegt werden sollen, stellt sich auch bei der Sanierung der Gleisanlagen rund um den Breitenrainplatz bis hinunter zur Kornhausbrücke. Auf dem Viktoriaplatz wird die neue Linie nach Ostermundigen abzweigen soll, weshalb das Vorhaben indirekt zum Projekt Tram Region Bern (TRB) gehört. Das Plangenehmigungsverfahren TRB ist derzeit sistiert, weshalb das Teilprojekt Viktoriaplatz/Breitenrain herausgelöst wurde.

Betriebssicherheit vs. Sicherheit für Velofahrer

Bernmobil und die Interessenvereinigung Pro Velo sind sich nicht einig, wie stark Schienen aus dem Asphalt ragen dürfen. Das Verkehrsunternehmen Bernmobil sagt, es garantiere bei der Verlegung der Schienen eine Toleranz von plus/minus fünf Millimetern. Das heisst, eine Tramschiene ist maximal einen halben Zentimeter in der Strasse versenkt oder ragt maximal um einen halben Zentimeter hervor. Es sei bautechnisch schon anspruchsvoll, diese Toleranzen einzuhalten, sagt Bernmobil-Mediensprecher Rolf Meyer. Flach verlegte Schienen könnten sich negativ auf die Betriebssicherheit der Trams auswirken, wird Bernmobil im Urteil zitiert.

Für Pro Velo ist die von Bernmobil angebotene Toleranz zu viel. Die Eisenbahnverordnung sei klar: Schienen müssten bündig verlegt werden. Wenn eine Schiene zu stark herausrage, habe dies die «Qualität» eines Werkmangels, was erwiesenermassen zu Velounfällen führen könne, sagt Thomas Schneeberger, Beauftragter für Velomassnahmen bei Pro Velo Bern. Ein hervorstehender Dolendeckel werde sofort korrigiert, weil es gefährlich sei. Hervorragende Schienen seien ebenso gefährlich und daher nicht akzeptierbar.

Bundesamt muss nochmals an die Arbeit

Müssen Schienen immer bündig verlegt werden? Ist die Betriebssicherheit von Trams dadurch beeinträchtigt, weil denn die Tramräder zum Teil auf dem Asphalt rollen und so abgenutzt werden? Das Bundesamt für Verkehr (BAV) hatte 2018 die Einwände von Bernmobil gegen bündige Schienen als gerechtfertigt beurteilt.

Dies akzeptierte Pro Velo nicht und zog den Fall ans Bundesverwaltungsgericht (BVG) weiter. Dieses hat am 20. Juni sein Urteil gefällt, das am Montag publik geworden ist. Das BVG weist den Entscheid an die Vorinstanz zurück. Das BAV müsse bei seinen Erwägungen die Einlassungen von Bernmobil genauer abklären. Die Argumente der baulichen Probleme und der Kostenersparnisse seien von Bahnseite nicht hinreichend begründet worden, schreibt das Bundesverwaltungsgericht.

Thomas Schneeberger von Pro Velo Bern sagt, die Organisation wolle mit Bernmobil einen konstruktiven Dialog führen. Für ihn sei nicht klar, weshalb beim Breitenrainplatz nicht möglich sei, was anderswo in Bern sowie in anderen Schweizer Städten problemlos praktiziert werde – bündige Tramschienen. Eine Toleranz von zwei oder drei Millimetern sei gerade noch hinnehmbar, mehr nicht. Wann das BAV ein neues Urteil fällen wird, ist derzeit noch nicht absehbar.