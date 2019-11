Teigtaschen statt Hotdogs

Vorher wurden hier Hotdogs über die Gasse verkauft. Nun sollen sich die kulinarischen Ansprüche am Loeb-Egge steigern. Ab dem 2. Dezember wollen hier Sternekoch Markus Arnold und Gastrounternehmer Tom Weingart «gesunden Fastfood» an die Leute bringen. Unter dem Namen «Mama's» sollen Top-Gerichte so heruntergebrochen werden, dass sie auf engstem Raum zubereitet werden können. «Seit Wochen feilen wir an den perfekten Teigtaschen», lässt sich Arnold in einer Medienmitteilung zitieren.