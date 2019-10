Swissôtel übernimmt Hotel im Berner Kursaal

Das teilte die Kongress Kursaal Bern AG am Montag mit. Sie wird nach eigenen Angaben rund 16 Millionen Franken in den Totalumbau aller 171 Zimmer und des Lobby-Bereichs investieren. Die Bauarbeiten sollen im kommenden Jahr in Angriff genommen werden und im laufenden Betrieb vonstatten gehen.