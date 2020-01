Swisscom zieht 1200 Stellen aus Köniz ab

Die Swisscom verlässt den Businesspark Köniz. Dies vermeldete der Konzern am Donnerstagmorgen. Die «mobile Arbeitsweise» ihrer Mitarbeitenden führe dazu, dass die Swisscom rund 30 Prozent der fest zugeteilten Arbeitsplätze auflöse. Die Angestellten arbeiten künftig in dafür neu geschaffenen «Co-Working-Zonen». Deshalb will die Swisscom die Räumlichkeiten an der Waldeggstrasse 51 im Liebefeld, die sie erst 2006 bezogen hatte, nicht weiter mieten.