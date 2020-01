SVP-Politikerin kritisiert «Heilerin» und wird verurteilt

Eine Politikerin vor Gericht: Am Dienstag sieht sich die langjährige bernische SVP-Grossrätin Sabina Geissbühler vor dem Regionalgericht Bern-Mittelland mit der Anschuldigung der Verleumdung konfrontiert. Anklägerin ist eine Frau, die es in der Vergangenheit mit dem Gesetz selbst nicht immer so genau nahm. Die beiden Frauen liefern sich seit Jahren einen juristischen Schlagabtausch, der nun um eine Runde verlängert wurde.