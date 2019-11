Lars Guggisberg ist neuer SVP-Nationalrat

Mit der Wahl von Werner Salzmann in den Ständerat wird dessen SVP-Sitz im Nationalrat frei. Diesen erbt nun Lars Guggisberg. Wie der 42-Jährige Fürsprecher auf seiner Facebook-Seite bestätigt, wird er als erster Ersatzkandidat für Salzmann nachrutschen. Dazu postete er ein Bild von einem Fussballtrikot mit seinem Namen drauf und dem Kommentar, dass er in den Nationalrat «eingewechselt» werde. Für ihn gehe damit nicht weniger als ein «Bubentraum» in Erfüllung.