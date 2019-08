SVP-Stadtpräsident kämpft gegen Klimawandel

De Meuron strich als letzten Punkt auch hervor, dass der Gemeinderat im Mai ein Energie- und Klimaleitbild mit entsprechender Strategie als Schwerpunkt in den Massnahmenplan Energiestadt 2019-2022 aufgenommen hat. Die strategischen Instrumente sollten sich am Ziel Netto-Null bis 2050 ausrichten. In die Erarbeitung des Massnahmenplans will die Stadt auch die Klimajugend einbeziehen. Und auch die Vorschläge aus dem Stadtrat sollen einfliessen.

SP-Stadtrat Franz Schori zeigte sich im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Keystone-sda erfreut, dass der der Gemeinderat die Vorschläge aus dem Parlament sorgfältig prüfen und 2020 einen Bericht vorlegen wolle. Schori forderte dies in einem Postulat, das der Gemeinderat zur Annahme empfehlen will, wie Lanz am Freitag ebenfalls bekannt gab.

Erster Prüfstein

Doch Ideen und Vorhaben sind das eine, Taten das andere. Ein erster Prüfstein für die Ernsthaftigkeit der Klimadebatte kommt bereits im November. Dann geht die Ortsplanungsrevision in die Vernehmlassung.

Darin enthalten sind gemäss Stadtpräsident Rahpael Lanz und Gemeinderätin Andrea de Meuron auch ganz konkrete klimapolitische Massnahmen.