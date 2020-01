60 Unwettermeldungen wegen Sturm «Lolita» im Kanton Bern

Lolita fegt über das Berner Wankdorf-Quartier.

Auf Anfrage sagte Polizei-Mediensprecherin Letizia Paladino, Meldungen zu Verletzten gebe es nicht. Ihres Wissens seien eher kleinere Strassen von den umgestürzten Bäumen betroffen.

SRF Meteo twitterte die Spitzengeschwindigkeiten des Sturms «Lolita». Auf dem Chasseral im Berner Jura wurde die höchste Windstärke von 157 km/h gemessen, auf dem Bantiger in Bolligen Windböen von 134 km/h.

Auf dem Bantiger erreichte der Sturm 134 km/h.

In vielen alpinen und voralpinen Regionen musste der Betrieb von Bahnen und Seilbahnen vorübergehend eingestellt werden, namentlich im Jungfraugebiet im Berner Oberland. Am Dienstagabend ab 20 Uhr dürfte ein weiterer Regen- und Windzug von Westen her die Schweiz überqueren. Meteoschweiz warnte vor Spaziergängen im Wald und herabstürzenden Ästen.