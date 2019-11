Die gesperrte Strasse und der Frust der Gewerbler

Das Verhältnis zwischen der rot-grünen Stadtregierung und den Berner Gewerbevertretern bleibt angespannt. In einem Schreiben kritisiert der Länggass-Leist das seiner Meinung nach rücksichtslose Vorgehen der Stadt bei ihrer Verkehrsplanung. Grund dafür ist die Sperrung der Studerstrasse für den Durchgangsverkehr. Der gewerbenahe Quartierleist ist eine weitere Stimme, die der Verkehrsdirektion von Ursula Wyss (SP) bewusstes Missachten von Anwohneranliegen vorwirft. Der Gewerbeverband KMU Stadt Bern hat aus diesem Grund einen offenen Brief an den Gemeinderat verfasst.