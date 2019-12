Stromausfall im Berner Botschaftsquartier

Blackout im Kirchenfeldquartier in der Stadt Bern: Um Punkt 22:02 fiel dort am Montagabend der Strom aus. Der Ausfall dauert mehr als eine Stunde an, bis um 23.15 Uhr konnte die Versorgung allerdings für alle betroffenen Kunden wieder hergestellt worden, wie das Unternehmen Energie Wasser Bern (ewb) in der Nacht zum Dienstag mitteilte. Die Stromlieferung konnte laut Communiqué durch «Umschaltungen im Netz» wieder aufgenommen werden.