Streit um digitale Patientendossiers

Der Streit um die Axsana AG hat nun auch den Kanton Bern erreicht. Sie sei «irritiert» über die Methoden des Axsana-Präsidenten Thomas Heiniger, sagt SP-Grossrätin Elisabeth Striffeler. Heiniger, ehemaliger FDP-Regierungsrat und Gesundheitsdirektor des Kantons Zürichs, steht derzeit in der Kritik. Er habe in seiner Position als Präsident der Gesundheitsdirektorenkonferenz auf die Spitäler Druck ausgeübt, damit diese mit der Axsana zusammenarbeiten und die elektronischen Patientendossiers von der Staatsfirma betreuen lassen, so die Vorwürfe. Die Spitäler dürfen jedoch frei entscheiden, mit wem sie für die Betreuung der Patientendossiers zusammenarbeiten wollen.