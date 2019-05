Streit um den «Reformstau»

Damit der Kanton bei der Wirtschaft sein Negativimage loswird, müssten die nächsten Reformen der Regierung unbedingt durchkommen, sagt Ammann. Im Fokus dürfte dabei die neue Steuergesetzrevision der Regierung stehen (siehe Text rechts). Die Vorlage befindet sich noch bis zum 21. Juni in der Vernehmlassung.

?«Kein Reformstau»

Bei der SP ist der Oberländer Ammann auf dem wirtschaftsliberalen Flügel zu verorten. Im Spektrum der Partei habe es dafür Platz, sagt SP-Co-Präsidentin Mirjam Veglio. Indirekt kritisiert sie jedoch die Aussagen ihres Regierungsrates: «Wir haben keinen Reformstau, sondern Ideen eines bürgerlichen Regierungsrats, die bei der Bevölkerung nicht durchkommen.»

Dass Ammann nun trotzdem öffentlich Druck macht, kommt auch beim städtischen Finanzdirektor und Parteikollegen Michael Aerbersold nicht gut an. Er kritisiert die Steuerpolitik des Kantons als «eindimensional»: Statt beim Steuerwettbewerb mitzumachen, solle sich der Kanton für eine nationale Harmonisierung einsetzen. Und das schlechte Image? «Was die Ansiedlungen angeht, machen wir in der Stadt eher die gegenteilige Erfahrung», so Aebersold. Konkrete Beispiele nennt er allerdings nicht.

«Nah an der Wirtschaft»

Für seine wirtschaftsfreundliche Haltung wird Ammann hingegen von bürgerlicher Seite Respekt gezollt. Etwa von Adrian Haas, Grossrat und FDP-Fraktionspräsident. Als Chef der Standortförderung sei Ammann «nah an der Wirtschaft», so Haas, das Verständnis für die Unternehmerseite sei vorhanden. Auch in der Vergangenheit habe sich Ammann bereits des Öfteren für wirtschaftspolitische Belange eingesetzt, etwa bei den Ladenöffnungszeiten oder bei der letzten Steuervorlage.

Trotzdem hätte sich Haas – der sich im Grossen Rat seit Jahren für Steuersenkungen einsetzt – deutlichere Worte des Volkswirtschaftsdirektors gewünscht: «Bei den Standortbedingungen sollte der Regierungsrat endlich vorwärtsmachen und die Gewinnsteuern senken.» Dass diese in der jetzigen Vorlage nicht vorgesehen sind, ist denn auch die Hauptkritik der FDP. Zudem kritisiert sie die Abzüge bei den Privaten als «Giesskannenprinzip». Grundsätzlich gegen das neue Steuerpaket der Regierung sei man bei der FDP aber deswegen nicht, sagt Haas.