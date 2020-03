Strasse in Bern überschwemmt

Nach einem Wasserleitungsbruch ist am frühen Samstagmorgen die Weissensteinstrases in Bern überschwemmt worden. In vier Liegenschaften drang das Wasser in Keller ein.

Die Berner Berufsfeuerwehr rückte kurz nach fünf Uhr früh an die Weissensteinstrasse aus, wie Schutz und Rettung Bern mitteilte. Bei der Verzweigung der Weissenstein- zur Pestalozzistrasse war eine 300-Millimeter-Versorgungsleitung geborsten. Eine grössere Menge Wasser ergoss sich auf die Strasse.