Strafanstalt Witzwil erhält Militär-Kadermann als Chef

Nach Abschluss des Lehrerseminars studierte Bütikofer einige Semester Geographie, Geschichte und Statistik an der Universität Bern. Danach unterrichtete er auf der Sekundarstufe 1. Später absolvierte er die Militärakademie an der ETH Zürich und erlangte einen Executive MBA an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Chur.

Die Justizvollzugsanstalt Witzwil im Berner Seeland stellt innerhalb des Strafvollzugskonkordats Nordwest- und Innerschweiz mit 166 Plätzen den offenen Vollzug sicher. Der Schwerpunkt liegt auf der arbeitsagogischen Methode auf einem der grössten Landwirtschaftsbetriebe der Schweiz in der Gemeinde Gampelen BE.

Das Strafvollzugskonkordat Nordwest- und Innerschweiz umfasst die Kantone Bern, Luzern, Uri, Schwyz, Obwalden, Nidwalden, Zug, Solothurn, Basel-Stadt, Basel-Landschaft und Aargau.