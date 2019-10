Befreiungsschlag für den Bärenpark

Dem Dilemma Weggeben oder Töten will der Tierpark nun mit einem Befreiungsschlag entrinnen: Die Idee eines Aussengeheges in der Gantrisch­region ist bestechend. Sie würde eine unkomplizierte Trennung älterer Jungtiere von ihren Eltern ermöglichen. Und sie könnte die Debatte um die Erweiterung der bestehenden Anlage am Aarehang deblockieren. Denn die bereits etwas angejahrte Erweiterungsidee vermochte niemanden mehr zu begeistern, weil damit alleine noch keine Aufzucht von Jungtieren ermöglicht würde. So dominierte in den letzten Jahren die Angst vor dem instabilen Aarehang, der nach dem Bau des Bärenparks zu einem zweiten finanziellen Debakel führen könnte. Davon war am Donnerstag bei den Promotoren des neuen Vorhabens kaum mehr etwas spürbar.

Auffallend ist, dass niemand eine Aussage zu den Kosten machen will. Schliesslich möchte später niemand auf eine einmal geäusserte Zahl behaftet werden. Das ist in der Früh­phase der Planung nachvollziehbar. Spätestens beim Vorprojekt muss aber diesbezüglich Klartext gesprochen werden. Dem Vorhaben ist zu wünschen, dass sich die Aussicht auf Jungtiere beflügelnd auswirken wird. Auf dass sich die Beziehung zwischen der Stadt Bern und ihrem Wappentier entkrampfen kann.