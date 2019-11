Wie Stöckli die Bürgerlichen verführt

Dass SP-Ständerat Hans Stöckli, der um seine Wiederwahl kämpft, bis weit in die Mitte hinein zu mobilisieren vermag, weiss man. Aber wie gross die Unterstützung sogar im bürgerlichen Lager ist, erstaunt doch. Selbst SVP-Bundespräsident Ueli Maurer scheint er für sich eingenommen zu haben: Auf Stöcklis Facebook-Seite gibt es ein Bild von den beiden. Es zeigt, wie sie strahlen. Das Foto ist im Bundeshaus entstanden. In der Bildlegende wird Maurer so zitiert: «Ich würde ihn zum Ständeratspräsidenten wählen.» (lesen Sie hier, was Hans Stöckli dazu sagt). Dass Stöckli dafür zuerst wiedergewählt werden muss – ein Detail. Und dass er im Wahlkampf einen Parteikollegen von Maurer als Gegner hat, Werner Salzmann – spielt offenbar keine Rolle.