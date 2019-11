Restaurant-Kette Desperado ist am Ende

Wie 20 Minuten weiter schreibt, mussten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Schlüssel ab sofort abgeben. Wie vielen genau gekündigt werden musste, sei noch unklar.

Damit geht die Ära der 2000 gegründeten Kette wohl zu Ende. Insgesamt gab es in der Schweiz 12 verschiedene Filialen. 3 davon im Kanton Bern: Am Bubenbergplatz in der Altstadt sowie im Westside und in Moosseedorf.

Das Desperado hatte sich auf mexikanisches Essen wie Fajitas und Quesadillas spezialisiert.