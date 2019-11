Am Anfang war ein Wille

Was dies über den neuen SVP-Ständerat aussagt? Viel, wie ein Rückblick und eine kleine Umfrage unter politischen Weggefährten und bürgerlichen Partnern zeigt. Als Salzmann 2012 Parteipräsident wurde, verschrieb er sich der Basisarbeit. Bei der Berner SVP heisst das: den Kontakt zu knapp 15'000 Mitgliedern, 230 Sektionen und eben 10 Wahlkreisverbänden pflegen. «Ich habe vielleicht noch nicht alle Sektionen direkt besucht, aber praktisch mit allen Präsidenten gesprochen», sagt Salzmann.

Amstutz: «Gueti Büez»

Egal, wen man fragt, alle heben hervor, wie gradlinig und verlässlich Salzmann sei. Dieses Lob ist sowohl parteiintern wie aus den Reihen der BDP und der FDP zu hören. Trotz seiner pointierten Meinung, die ziemlich weit rechts liegt, hört er zu, lässt mit sich reden. Er verbindet in gewisser Weise den harten Schweizer SVP-Kurs mit dem konzilianteren Tonfall der Berner SVP.

«Gueti Büez» habe Salzmann in den sieben Jahren an der Parteispitze abgeliefert, attestiert ihm der abgetretene Nationalrat Adrian Amstutz. Der Berner Oberländer SVP-Stratege und Haudegen war entscheidend an Salzmanns Kür zum Parteipräsidenten beteiligt. Weil Salzmann vertrauenswürdig sei, verlässlich auf Parteilinie und keine Windfahne. Dies werde innerhalb der SVP geschätzt.

Bei den Ständeratswahlen vermochte Nationalrat Salzmann auch über die Parteigrenze hinaus zu punkten, wie der zweite Wahlgang nun zeigt: Immerhin 35'000 Stimmen konnte er gegenüber dem ersten zulegen. Ist das Trauma von Amstutz, der 2011 bei den eidgenössischen Wahlen ein halbes Jahr nach seiner Wahl in den Ständerat schon wieder abgewählt wurde, also Vergangenheit? Amstutz meint, dass dieses Mal vorab die Mobilisierung der eigenen SVP-Wählerschaft besser gelungen sei und viele seiner Botschaft, einzig Salzmann zu wählen, Folge leisteten.

Haas: «Kein Polterer»

Salzmann sieht es anders als Amstutz: Für ihn war das gemeinsame Ticket der Schlüssel zum Erfolg. Tatsächlich frohlockte auch Adrian Haas, der die FDP-Fraktion im Grossen Rat leitet, schon am Sonntag gegenüber dem «Bund»: «Ich bin positiv überrascht, dass viele freisinnig Wählende auch Salzmann unterstützten.» Die Gründe? «Er ist kein Polterer, trifft den richtigen Ton und respektiert andere Meinungen.»