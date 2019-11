Bitte wenden – aber wie? Tramprojekt in Wabern scheidet die Geister

Das letzte Wort in der Ausgestaltung der verlängerten Tramlinie ist aber noch nicht gesprochen. Mitteparteien und Grüne im Könizer Parlament stören sich an der grossen Wendeschlaufe. Eine Motion von Casimir von Arx (GLP) wird am Montagabend im Parlament behandelt. Und dies, obwohl es darin um eine Frage geht, welche die Gemeinde selbst gar nicht entscheiden kann.

Zu teuer und zu gross

Von Arx will, dass die verlängerte Tramlinie ausschliesslich mit Zweirichtungstrams, also solchen mit Führerständen auf beiden Seiten, bedient wird. In der Konsequenz soll auf die Wendeschlaufe verzichtet werden. Im August beantragte er in einem Vorstoss, der Gemeinderat solle sich bei den zuständigen Gremien dafür einsetzen. Der Gemeinderat lehnte ab. Der Verzicht auf eine Wendeschlaufe berge zu viele Risiken, wie Planungsmehrkosten und eine weitere Verzögerung des Projekts. Am Montag entscheidet das Parlament, ob es die Motion trotzdem überweisen will. Das Ergebnis dürfte knapp ausfallen.

Von Arx hält die Antwort des Gemeinderats auf seinen Vorstoss für «einseitig» und «Schwarzmalerei». Er hält aus finanziellen und raumplanerischen Gründen an seiner Motion fest. Da, wo die Wendeschlaufe gebaut werden soll, gibt es Spuren einer Siedlung aus der frühen Bronzezeit. «Es bräuchte vor dem Bau teure und aufwendige archäologische Grabungen», sagt von Arx.

Eine grosse Wendeschlaufe sei zudem teurer als eine Kehranlage mit Weichen. Mit der Tramschlaufe würde zudem mehr Land verbaut und zerschnitten als mit einer Kehr­anlage.

Bernmobil hält an Plan fest

Mit Blick auf die Beschaffung neuer Trams von Bernmobil – darunter auch 20 Zweirichtungstrams – sieht sich von Arx in seiner Forderung bestätigt: «Zweirichtungstrams beschafft Bernmobil ja sowieso.» Das ist für Bernmobil allerdings kein Argument: Zweirichtungstrams seien deutlich teurer in Beschaffung, Unterhalt und Betrieb. Auch sonst will Bernmobil unbedingt an den bestehenden Plänen mit Wendeschlaufe festhalten, wie Mediensprecher Rolf Meyer sagt: «Unser ganzes Netz ist auf Einrichtungsfahrzeuge ausgerichtet, und die neusten Combino-Trams sind sicher bis 2040 funktionstüchtig.» Die bestellten neuen Zweirichtungstrams seien zudem für die Linie 6 und für den flexiblen Einsatz bei Demos oder Baustellen auf anderen Linien vorgesehen.

Dazu kommt: «Selbst wenn wir nach Kleinwabern Zweirichtungstrams einsetzen würden, bräuchten wir eine Wendeschlaufe, um mit Umleitungen auf Baustellen oder andere Störfälle reagieren zu können», sagt Meyer. Und in einer Wendeschlaufe sieht er auch keine raumplanerischen Probleme: «Auch eine Wendeschlaufe kann man baulich optimal nutzen, das zeigen etwa die Wendeschlaufen im Wankdorf oder in Brünnen.»