Anzeige gegen Verkehrsdirektion von Ursula Wyss

Die Stadt Bern ist in ihrer Verkehrspolitik zu schnell unterwegs. Zumindest kommen sechs Berner Organisationen, wie der Handels- und Industrieverein oder der TCS zu diesem Verdikt. In einer gemeinsamen Medienmitteilung werfen sie der Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün (TVS) von Gemeinderätin Ursula Wyss vor, sich nicht an geltende Bestimmungen zu halten. Nun wurden rechtliche Schritte eingeleitet: «Wir sehen uns gezwungen, aufsichtsrechtliche Anzeige gegen die Direktion zu erstatten», heisst es in der Mitteilung.