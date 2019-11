Schulfranzösisch: Nun machen die Berner «Mille feuilles»-Gegner mobil

Nach dem Volksentscheid vom Sonntag im Kanton Baselland fühlen sich Gegner des umstrittenen Französisch-Lehrmittels «Mille feuilles» im Kanton Bern bestätigt. Sie wollen wie in Baselland die Lehrmittelpflicht lockern. Lehrerinnen und Lehrer wären künftig also nicht mehr an die Lehrmittelreihe «Passepartout» gebunden. In Baselland hiess das Stimmvolk dies mit 84,8 Prozent gut.