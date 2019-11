Wenn die Gerüchteküche brodelt

Sie kommen früh. Bereits 20 Minuten bevor die Veranstaltung beginnt, ist ein Grossteil der hundert Sitze in der Aula des Schulhauses Riggisberg besetzt. Weil der Andrang nicht abnimmt, müssen zusätzliche Sitzgelegenheiten organisiert werden. Das Interesse der Bevölkerung, was der Tierpark Dählhözli in ihrer Gemeinde vorhat, ist gross. «Es sind ja mehr Leute als an einer Gemeindeversammlung hier», sagt ein Mann.