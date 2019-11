SVP-Bundespräsident Ueli Maurer wirbt für SP-Ständerat Hans Stöckli

Hans Stöckli, der SP-Ständerat, der am nächsten Sonntag gern wiedergewählt würde, ist ein begnadeter Wahlkämpfer. Das muss man ihm lassen. Er hat es fertiggebracht, dass sogar der Bundespräsident ihn zur Wahl empfiehlt. Allerdings nicht so direkt. Ueli Maurer wird auf Stöcklis Facebook-Seite so zitiert: Er habe «als Bundespräsident bestens mit dem Vizepräsidenten des Ständerats, Hans Stöckli, zusammengearbeitet». Und: «Ich würde ihn zum Ständeratspräsidenten wählen.»