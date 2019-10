Kampf um höhere Autosteuern ist lanciert

Auch Private sollen im Kanton Bern ab 2021 weniger und ab 2022 noch weniger Steuern zahlen müssen. Im Gegenzug würden die Motorfahrzeugsteuern erhöht. Das will der Regierungsrat des Kantons Bern im Rahmen seines Steuerpakets.

Doch ob dies gelingt, ist noch alles andere als sicher. Denn sowohl eine Steuergesetzrevision als auch eine Erhöhung der Autosteuern sind in der Vergangenheit bereits an der Urne gescheitert. Und auch in der Neuauflage ist der Erfolg fraglich. Nicht zuletzt, weil die beiden Vorlagen ganz unterschiedlich weit entwickelt sind.