Steueranreize und öffentliche Ladestationen für weniger CO2 in Bern

Das bekräftigt die Mobilitätskonferenz in einem Positionspapier zur Elektromobilität, das sie am Mittwoch veröffentlicht hat. Darin wird gefordert, dass der motorisierte Verkehr künftig möglichst vermieden wird. «Der unvermeidbare Verkehr soll elektrisch betrieben werden.»

Elektrisch und geteilt

Die Vision der Mobilitätskonferenz, schreibt sie in ihrer Mitteilung, sei eine «Stadt der kurzen Wege». Darin sollen umweltfreundliche, geteilte oder öffentliche Verkehrsmittel Vorrang haben.

Für den Verkehr, der sich nicht vermeiden lasse, fordert die Mobilitätskonferenz eine Abkehr von Verbrennungsmotoren. Stattdessen sollen elektrische Antriebe mit erneuerbarem und CO 2 -armem Strom gefördert werden. Konkret ist die Rede von einem Ausbau bestehender E-Mobilitätsformen wie elektrifiziertem ÖV oder E-Bikes. Zusätzlich sollen aber auch neue elektrische Verkehrsmittel gefördert werden, so etwa elektrisch betriebene Rufbusse und Sammeltaxis, die man per App zu sich bestellen kann, oder ein Car-Sharing, bei dem man nur Elektroautos ausleihen kann.

Anreize, Parkplätze und Ladestationen

Um diese Ziele zu erreichen, schlägt die Mobilitätskonferenz in ihrem Positionspapier konkrete Massnahmen vor. So sollen beispielsweise mehr Parkplätze mit Schnell- und Langsamladestationen betrieben werden, die Strom aus erneuerbaren Quellen bereitstellen. Diese sollen sowohl im privaten als auch im öffentlichen Raum vermehrt zur Verfügung stehen. Künftig soll zudem sämtliche städtische Mobilität elektrisch sein, vom Fahrzeugpark der Stadt über die Car-Sharing-Angebote bis zu den Warenanlieferungen.

Die Verkehrskonferenz will, dass elektrische Antriebe auch rechtlich gefördert werden, etwa im Baurecht. Bei neuen Parkierungsanlagen wie Tiefgaragen müsste demnach künftig eine Mindestanzahl Ladestationen vorgeschrieben sein.

Ausserhalb des städtischen Gebiets soll sich die Stadt Bern für steuerliche Anreize einsetzen und so ebenfalls die E-Mobilität fördern. Wer mit Diesel oder Benzin fährt, soll demnach mehr bezahlen als der, der elektrisch unterwegs ist.

Steuergelder «höchstens als Anschub»

Die Mobilitätskonferenz will, dass die Stadt Bern ein detailliertes Konzept erarbeitet, womit die Umsetzung der geforderten Massnahmen weitgehend bis 2024 erfolgen kann. Bezahlen sollen die Nutzerinnen und Nutzer des motorisierten Individualverkehrs selbst. Kosten für Parkplätze mit Ladestationen sollen zum Beispiel in Parkplatzmieten oder Parkkarten enthalten sein.

Eine Subventionierung mit Steuergeldern durch die Gemeinden ist laut Mobilitätskonferenz nicht vorgesehen. Höchstens als zeitlich begrenzte Anschubfinanzierung für einzelne Projekte seien Beteiligungen von Gemeinden möglich.

Ansonsten soll die Umstellung auf E-Mobilität durch die Nutzerinnen und Nutzer und durch höhere Steuern auf Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren finanziert werden.