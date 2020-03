Steht das Archiv der Schweizer Frauen vor dem Aus? 

Es sind gerade wenig erbauliche Tage für das Gosteli-Archiv. Am Sonntag, 8. März, am Tag der Frau, hätte das Haus in Worblaufen nach Sanierungsarbeiten wieder eröffnet werden sollen. Doch aufgrund der Massnahmen gegen die Eindämmung des Coronavirus wurde die Veranstaltung abgesagt. Doch noch schwerer wiegt die Post aus dem Bundeshaus. Denn nach wie vor ist unklar, wie lange das Archiv noch fortbestehen kann: Es fehlt an Geld. Und nun lehnt der Bundesrat eine Motion ab, die den Unterhalt der Stiftung sichern will – aus formaljuristischen Gründen.