«Die grösste Verschwendung passiert im eigenen Kühlschrank»

Herr Burri, heute Abend dinieren Gäste am Food Save Bankett auf dem Bahnhofplatz. Worin unterscheidet sich dieses Bankett von anderen Gastro-Anlässen?

Es ist ein Gemeinschaftsprojekt, bei dem alle anpacken: Anti-Food-Waste-Initiativen, Leute aus der Politik, Bauern und Kirche streben ein gemeinsames Ziel an: weniger Verschwendung bei den Ressourcen in der Stadt Bern.