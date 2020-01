Warum der Widerstand gegen den Transitplatz so stark ist

Der Transitplatz in Wileroltigen findet beim bernischen Stimmvolk rund drei Wochen vor dem Abstimmungstermin keinen grossen Anklang. Eine Mehrheit der Stimmberechtigten will den Kredit von 3,3 Millionen Franken für das Projekt ablehnen. Das zeigt die Tamedia-Umfrage zur kantonalen Abstimmung vom 9.Februar, über die die «Berner Zeitung» am Mittwoch berichtete. Das Hauptargument der Gegner ist gemäss Umfrage, dass die Fahrenden sich selber organisieren und den Landeigentümerinnen und Landeigentümern einen fairen Preis für den Aufenthalt bezahlen sollen.