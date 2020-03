Stapi verliert Schlüsselfigur

In der Stadtkanzlei laufen die Fäden aus Politik und Verwaltung zusammen. «Die Macht der Stadtkanzlei ist aber keine politische Macht», betonte Wichtermann bei seinem Amtsantritt. Die politische Macht liege allein beim Gemeinderat. Mit dem Abgang des Juristen verliert Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL) allerdings eine zentrale Schlüsselfigur, die viel wissenschaftliches und praktisches Know-how mit sich nimmt und bestens vernetzt ist.

Wiedersehen mit Brülhart

Dieses Know-how wird für die Stadt aber wohl nicht ganz verloren gehen. Denn Wichtermann tritt in die Berner Kanzlei Recht & Governance ein, wo er unter anderem die Geschäftsleitung des Verbandes Bernischer Gemeinden als Mandat übernimmt. In derselben Kanzlei arbeitet auch Marcel Brülhart, einstiger «Troubleshooter» der Stadt und Vorgänger Wichtermanns im Amt als Rechtskonsulent. Zudem haben andere Teilhaber der Kanzlei auch schon Untersuchungen im Auftrag von Stadt und Kanton durchgeführt. Die Kanzlei ist gemäss Selbstdefinition spezialisiert in «Fragen zur Steuerung und Führung von Gemeinwesen». Wer neuer Stadtschreiber wird, ist noch unklar. Der Gemeinderat werde die Neubesetzung «zu gegebener Zeit» an die Hand nehmen, heisst es in einer Mitteilung.