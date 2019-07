Städtische Unterstützung für Esoteriker-Anlass

Als «Popstar unter den Hypnosetherapeuten» hat ihn die SRF-People-Sendung «Glanz & Gloria» schon bezeichnet: Der Berner Gabriel Palacios wurde 2009 im deutschsprachigen Raum bekannt in der TV-Show «The Next Uri Geller». Mittlerweile ist Palacios Unternehmer: Er schreibt Bücher, betreibt einen Verlag, reist für seine Hypnoseseminare durch die ganze Schweiz, und sein Hypnoseinstitut bietet Therapieausbildungen an.

Im Oktober nun organisiert Palacios den Angstfrei-Kongress im Kursaal. Der Anlass richtet sich an Betroffene wie auch «an Coaches, Therapeuten und Fachkräfte». Zwischen 300 und 1000 Franken kosten die regulären Tickets für zwei Tage.

Unterstützung der Stadt

Als Referenten angekündigt sind einerseits Persönlichkeiten aus Psychologie und Medizin, Julia Onken etwa oder Allan Guggenbühl. Andererseits stehen aber auch Referenten wie der Co-Gründer des esoterischen Berner Seminarzentrums Die Quelle, Patric Pedrazzoli, oder der «Glücksbotschafter und Entertainer» Biyon Kattilathu auf dem Programm. Und nicht zuletzt: der umstrittene Historiker Daniele Ganser in seiner Rolle als «Friedensforscher».

Auf der Webseite aufgeführt ist unter «Partner und Sponsoren» auch Bern Welcome, die Organisation, die den Tourismus in Bern fördern soll. Fliessen hier Steuergelder an einen Kongress, an dem ein «Friedensforscher» aus dem Dunstkreis von Verschwörungstheoretikern, ein «spirituellen Lehrer» und ein «Glücksbotschafter» auftreten?

Auf Anfrage relativiert Bern Welcome. Die Darstellung zuunterst auf der Website des Kongresses sei etwas «unglücklich», räumt Marketingleiter Bernhard Ryhn auf Anfrage ein. Sponsoren und Unterstützer seien hier gleichwertig aufgeführt. Bern Welcome sei aber lediglich Partner des Anlasses und habe dem Kongress bei den Hotelbuchungen geholfen. Geld sei keines geflossen. Zur Ausrichtung des Kongresses möchte sich Ryhn nicht äussern. Es sei «in der Selbstverantwortung der Teilnehmenden, den Nutzen für sich einzuschätzen».

«Ganser polarisiert»

Es gehe weniger um Patienten mit akuter Angststörung, sagt Kongress-Veranstalter Palacios. Viele Menschen seien jedoch von Ängsten blockiert oder getrieben. Ziel des Kongresses sei es, dies aufzuzeigen und die Angst «von möglichst vielen Seiten» zu beleuchten. Dazu gehörten neben medizinischen und psychologischen Aspekten auch die gesellschaftliche Seite der Angst. Diese solle Ganser dem Publikum erklären, etwa, wie die Angst vor Terrorismus geschürt werde. Diese Gefahr sei in Umfragen vor dem Kongress oft als grösste Quelle von Furcht genannt worden.

«Ich bin mir bewusst, dass Ganser polarisiert», sagt Palacios. Die Bedenken, Ganser könnte mit seiner Rhetorik Verschwörungstheorien zumindest die Tür öffnen, teilt Palacios nicht. Ganser arbeite mit Fakten. Dass es schon immer Verschwörungen gegeben habe, sei eine Tatsache. «Ganser gibt den Leuten die Erlaubnis, zweifeln zu dürfen.»

Schwache Wochenenden

Sind das also diese Anlässe, die Bern Welcome mittels der neuen Strategie nach Bern zu holen gedenkt? Bern Welcome als quasi oberster Vermarkter der Bundesstadt versprach, mithilfe einer Eventstrategie künftig Anlässe zu akquirieren. Bei den Übernachtungen biete der Kongress einen Mehrwert für die Destination Bern, so Ryhn, da die Veranstaltung an einem Wochenende stattfinde und Übernachtungsgäste nach Bern bringe. Die Wochenenden seien in der Stadt Bern in der Regel schwächer ausgelastet als die übrigen Wochentage.

Bern Welcome sehe seine Aufgabe darin, Kongressteilnehmern einen unkomplizierten Zugang zu Hotelzimmern zu ermöglichen – unabhängig vom Inhalt der Veranstaltung.

Grosjean ist es unwohl

Ganz unproblematisch finden dieses Engagement nicht alle: «Ich finde es schwierig, dass Bern Welcome als Partner eines Anlasses auftritt, an dem der umstrittene Historiker Daniele Ganser spricht», sagt GLP-Stadtrat Claude Grosjean, der auch in der Begleitgruppe von Bern Welcome im Stadtrat sitzt. Grosjean hofft, dass die Tourismusorganisation sich nicht aktiv darum bemüht habe, diesen Anlass nach Bern zu holen.

Weniger kritisch gibt sich der grünalternative Stadtrat Luzius Theiler: «Bern Welcome hat sich als Dienstleisterin aufgestellt, als solche muss die Organisation nun alle gleichbehandeln.» Eigentlich sei im Rahmen der Diskussion um den Leistungsvertrag mit Bern Welcome stets von wissenschaftlichen Kongressen um die Universität Bern die Rede gewesen, so Theiler. «Aber es steht Bern Welcome nicht zu, Veranstalter abzulehnen», sagt der GaP-Stadtrat.