Städtische SP-Basis bestätigt das Bündnis

Das RGM-Bündnis ist gerettet, zumindest für die kommenden Wahlen. Die städtische SP hat sich an ihrer Hauptversammlung am Montagabend mit deutlicher Mehrheit dafür ausgesprochen. Die Sektion SP Süd, die das Bündnis auflösen wollte, wollte dies am Montagabend nicht mehr, da das Grüne Bündnis gegenüber den Medien kein Interesse an einem Bündnis ohne GFL zeigte. Nur die Juso wollten einen Alleingang der SP wagen, doch fanden sie keine Mehrheit, weil sie keinen geeigneten Plan präsentieren konnten. «Das RGM-Bündnis besteht seit 30 Jahren», sagte etwa Vize-Fraktionspräsident Timur Akçasayar. Es sei so kurz vor den Wahlen verfehlt, das Bündnis grundsätzlich infrage zu stellen.