Stadtwahlen Bern: Die Mitte hat sich gefunden

Die Parteien CVP, GLP, BDP und EVP treten auf einer gemeinsamen Liste für die Berner Stadtwahlen 2020 an. Angeführt wird die Liste sehr wahrscheinlich vom Sicherheitsdirektor Reto Nause (CVP). Er strebt seine vierte Amtszeit an, muss aber an der Parteiversammlung noch bestätigt werden. «Er ist sicher nicht abgeneigt», sagte Sibyl Eigenmann, Präsidentin der städtischen CVP.