Stadtratspräsident verzichtet auf Sitzungsgeld

Weil wegen des vorzeitigen Abbruchs im zweiten Teil der Sitzung «kaum politische Entscheidungen für die Stadt Bern» hätten getroffen werden können, werde er auf sein Sitzungsgeld verzichten und es der Gassenküche «Spysi» spenden, hielt Kohli fest. Die Ratsmitglieder bat er, zu melden, ob sie ebenfalls auf ihr Geld verzichten wollen. Am vergangenen Donnerstag hatte sich das Stadtparlament in einer hitzigen Debatte über Gelder für die Velokampagne derart in Abstimmungen verheddert, dass es schlussendlich entschied, die Sitzung abzubrechen. 33 Ratsmitglieder stimmten für den Abbruch, 28 dagegen und sechs enthielten sich.