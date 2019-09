Stadtrat will queere Menschen im Aktionsplan berücksichtigen

Die Berner Stadtregierung hat den dritten Aktionsplan Gleichstellung der Stadt Bern genehmigt. Erstmals enthält dieser Massnahmen zur Gleichstellung von lesbischen, schwulen, bisexuellen, Trans-, intergeschlechtlichen und weiteren queeren Menschen.

Wie der Berner Gemeinderat am Donnerstag mitteilte, gaben parlamentarische Vorstösse den Anstoss zu dieser Ausweitung des Aktionsplans auf den LGBTIQ-Bereich. In Planung ist ein Aktionsmonat nächstes Jahr, in dem sich Jugendliche und Mitarbeitende der offenen Jugendarbeit der Stadt Bern mit LGBTIQ-Themen auseinandersetzen. Vorgesehen ist auch die Sensibilisierung der Stadtangestellten mit Publikumskontakt sowie von Vorgesetzten im Hinblick auf eine LGBTIQ-freundliche Verwaltung. «Queer» definiert der Duden als «in der Geschlechtsidentität von einer gesellschaftlich verbreiteten heterosexuellen Norm abweichend».